Кандалакшская спортивная школа по санному спорту перешла в ведение регионального Минспорта

В перечень государственных областных учреждений, находящихся в ведомственной подчиненности Министерства спорта Мурманской области, включено государственное областное казённое учреждение «Кандалакшская спортивная школа по санному спорту». Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

Ранее учредителем спортивной школы было управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район.

Напомним, натурбан в Кандалакше развивается с 1985 года. За это время в муниципалитете подготовили 3 заслуженных мастера спорта России, 11 мастеров спорта международного класса, 51 мастера спорта России, более 3 тысяч разрядников.

Спортсмены кандалакшской школы в составе сборной команды России регулярно радуют северян призовым местами на этапах Кубка мира по натурбану, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439160/#&gid=1&pid=1