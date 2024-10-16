Мурманская область. Арктика (16+)16.10.24 11:30
Кандалакшские футболисты – победители первенства Мурманской области по футболу среди юношей до 17 лет
В Кандалакше состоялось первенство Мурманской области по футболу среди юношей до 17 лет. Матчи прошли на стадионе «Локомотив» 12 октября.
К участию в турнире допускались футболисты не старше 2008 года рождения. За победу боролись команды «Нива» из Кандалакши и «Олимп» из Апатитов.
По итогам соревнований победу одержала команда «Нива». «Серебро» досталось команде «Олимп».
Как отмечает региональное Министерство спорта, в сезоне 2023 года чемпионом Мурманской области по футболу среди юношей до 17 лет стала апатитская команда «Надежда-Олимп-Дрозд-Хибины», серебряные медали достались оленегорскому «Олимпу», «бронзу» турнира забрала ковдорская ДЮСШ.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
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