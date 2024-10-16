Кандалакшские футболисты – победители первенства Мурманской области по футболу среди юношей до 17 лет

В Кандалакше состоялось первенство Мурманской области по футболу среди юношей до 17 лет. Матчи прошли на стадионе «Локомотив» 12 октября.

К участию в турнире допускались футболисты не старше 2008 года рождения. За победу боролись команды «Нива» из Кандалакши и «Олимп» из Апатитов.

По итогам соревнований победу одержала команда «Нива». «Серебро» досталось команде «Олимп».

Как отмечает региональное Министерство спорта, в сезоне 2023 года чемпионом Мурманской области по футболу среди юношей до 17 лет стала апатитская команда «Надежда-Олимп-Дрозд-Хибины», серебряные медали достались оленегорскому «Олимпу», «бронзу» турнира забрала ковдорская ДЮСШ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/