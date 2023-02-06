Кандалакшские спортсмены завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по санному спорту

5 февраля в Кандалакше завершились Всероссийские соревнования «Молодёжные игры» по санному спорту. В заездах участвовало 90 саночников из Кольского Заполярья, Кировска и Братска. Спортсмены соревновались в спортивных дисциплинах натурбан – «одноместные сани», натурбан – «двухместные сани».

По результатам соревнований кандалакшане неоднократно занимали весь пьедестал почёта. Так, лучший результат среди юниоров 18-20 лет показали Данил Добрыда, Вячеслав Кудрявцев и Александр Башко, среди юниорок этого возраста – Екатерина Гук, Евгения Федорова и Валерия Мороко. Весь комплект медалей среди юношей 12-14 лет завоевали Максим Шабанков, Евгений Кудрявцев и Егор Вавилов, среди девушек этой же возрастной категории – Дарина Макушева, Полина Трушнина и Мария Родина.

«Серебро» и «бронзу» среди юношей 15-17 лет завоевали кандалакшане Максим Пряников и Никита Филиппов. Среди девушек данной возрастной категории лучший результат показала Диана Милевич из Кандалакши, бронза – у её землячки Алены Соколовой. Ещё одно «серебро» и «бронзу» завоевали кандалакшане Никита Максимов с Евгением Кудрявцевым и Максим Пряников с Артемом Прокофьевым в двухместных санях у юношей 15-17 лет. В этой же дисциплине отличились и юниоры 18-20 лет из Кандалакши. «Золото» взяли Данил Добрыда и Владислав Багдасаров, «серебро» – у Александра Башко и Вячеслава Кудрявцева, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru