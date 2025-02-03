Кандалакшские спортсмены завоевали 7 медалей на первенстве России по санному спорту

Первенство России по санному спорту провели на санной ледовой трассе Кандалакши с 31 января по 2 февраля. В дисциплинах «натурбан – одноместные сани» и «натурбан – двухместные сани» состязались 50 спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет из Мурманской и Иркутской областей.

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратился директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Михаил Гусев. «Рад приветствовать всех на четвёртом по счёту первенстве России по санному спорту. Желаю всем удачи и пусть победит сильнейший», – сказал он.

Спортсмены Кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту показали высокий уровень подготовки, завоевав 7 из 9 медалей.

В одноместных санях лидерами стали Артём Прокофьев из Мурманской области и Ольга Щукина из Иркутской области. Серебряные призёры – Павел Моцный из Иркутской области, а также Злата Акудович и Дарина Макушева из Мурманской области. Бронза – Максима Пряникова из Мурманской области.

В двухместных санях весь пьедестал почёта заняли представители Мурманской области. Золотые медали завоевали Матвей Егоров и Максим Шабанков. «Серебро» досталось Максиму Пряникову и Артему Прокофьеву. Бронзовыми призёрами стали Михаил Жуков и Евгений Кудрявцев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, впереди у наших саночников новые старты. Среди основных – первенство России среди юниоров, всероссийские соревнования «Юношеские игры», а также чемпионат и кубок России, которые пройдут с 3 по 11 февраля в Москве.

Фото (Кандалакшская спортивная школа олимпийского резерва по санному порту): https://gov-murman.ru/info/news/