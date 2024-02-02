Кандалакшские спортсмены завоевали три золотых, две серебряных и две бронзовых медали на первенстве России по санному спорту

Соревновательные заезды первенства России по санному спорту проходили на санной ледовой трассе Кандалакши 30 и 31 января. В дисциплинах натурбан – одноместные сани и натурбан – двухместные сани состязались 62 саночника в возрасте от 15 до 17 лет из Кандалакши, Кировска и Братска.

В одноместных санях весь пьедестал почёта заняли кандалакшане. Золотые медали завоевали Артем Прокофьев и Злата Акудович. Серебряными призёрами стали Максим Пряников и Дарина Макушева. «Бронзу» забрали Евгений Кудрявцев и Мария Родина.

В двухместных санях лучшим стал экипаж спортсменов из Кандалакши – Максим Пряников/Артем Прокофьев. В призёрах саночники из Братска Данила Тамберг/Ренат Куклин и Павел Моцный/Андрей Ефремов.

Награды победителям и призёрам вручала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Она отметила, что соревнования по санному спорту в Кандалакше всегда проходят на высоком организационном уровне и подчеркнула, что спорту, в том числе и натурбану, в регионе уделяется особое внимание и его развитие обязательно будет продолжено.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, впереди у наших саночников новые старты. Среди основных – первенство России среди юниоров, всероссийские соревнования «Юношеские игры», а также чемпионат и кубок России, которые пройдут с 3 по 11 февраля в Москве.

Фото: https://gov-murman.ru