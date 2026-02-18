Кандалакшские спортсмены завоевали все медали на Кубке России по санному спорту

В Кандалакше определили победителей Кубка России по санному спорту. Борьба за медали велась в дисциплине «натурбан» среди 45 спортсменов из Мурманской и Иркутской областей, а также Москвы.

По итогу соревнований воспитанники кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту завоевали девять из девяти медалей.

По сумме двух соревновательных заездов в двухместных санях победил экипаж с Павлом Поршневым и Иваном Лазаревым. С отставанием от лидера в 0,05 секунды серебряными призёрами стали Егор Дорофеев и Виктор Захарченко. «Бронзу» завоевали Александр Егоров и Петр Попов.

Среди мужчин в одноместных санях лучшим стал мастер спорта международного класса Александр Егоров. Уступив 0,67 секунды, «серебро» забрал Николай Шульгин. С отставанием ещё в 0,08 секунды «бронзу» завоевал Артем Прокофьев.

Среди женщин в одноместных санях безоговорочную победу одержала заслуженный мастер спорта Екатерина Лаврентьева. Обладательницей серебряной медали стала Екатерина Калитова. Уступив 0,01 секунды, «бронзу» завоевала Дарья Букина.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, ранее на чемпионате России по санному спорту спортсмены из Кандалакши завоевали 10 медалей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562505/#&gid=1&pid=5