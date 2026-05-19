Кандалакшский индустриальный колледж вновь получил грант на подготовку будущих железнодорожников
Кандалакшский индустриальный колледж второй год подряд стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов Российских студенческих отрядов для организации бесплатного профессионального обучения участников студенческих отрядов. В 2026 году размер финансовой поддержки составил более 300 тысяч рублей.
Грант направлен на подготовку молодых специалистов по востребованным рабочим профессиям, обеспечение временной занятости студентов и создание дополнительных возможностей для профессионального роста и трудоустройства. Средства позволяют организовать теоретическое и практическое обучение для участников студенческих отрядов.
Благодаря гранту в 2025 году на базе колледжа стартовал проект по подготовке помощников машиниста тепловоза для железнодорожной отрасли. Обучение прошли 16 студентов отряда «Полярный легион». После получения первой профессии молодые люди работали в летний период на участках Октябрьской железной дороги в Мурманской, Ленинградской и Вологодской областях. Часть студентов продолжила совмещать работу с обучением в колледже по индивидуальному учебному плану. В этом году обучение по профессии помощника машиниста тепловоза пройдут 20 человек.
