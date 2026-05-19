Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.26 12:30

Кандалакшский индустриальный колледж вновь получил грант на подготовку будущих железнодорожников

Кандалакшский индустриальный колледж второй год подряд стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов Российских студенческих отрядов для организации бесплатного профессионального обучения участников студенческих отрядов. В 2026 году размер финансовой поддержки составил более 300 тысяч рублей.

Грант направлен на подготовку молодых специалистов по востребованным рабочим профессиям, обеспечение временной занятости студентов и создание дополнительных возможностей для профессионального роста и трудоустройства. Средства позволяют организовать теоретическое и практическое обучение для участников студенческих отрядов.

Благодаря гранту в 2025 году на базе колледжа стартовал проект по подготовке помощников машиниста тепловоза для железнодорожной отрасли. Обучение прошли 16 студентов отряда «Полярный легион». После получения первой профессии молодые люди работали в летний период на участках Октябрьской железной дороги в Мурманской, Ленинградской и Вологодской областях. Часть студентов продолжила совмещать работу с обучением в колледже по индивидуальному учебному плану. В этом году обучение по профессии помощника машиниста тепловоза пройдут 20 человек.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567824/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Без срока давности. Сожженные заживо». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять