Кандалакшский кадровый центр – призёр Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи. Лауреатами в 11 номинациях стали 113 практик различного масштаба от 79 организаций из 42 регионов Российской Федерации. В их числе – Кандалакшский кадровый центр.

Проект учреждения «Трудоустройство молодых инвалидов» был высоко оценен на федеральном уровне и удостоился второго места в номинации «Лучшие практики по трудоустройству особых категорий молодежи (инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья)».

Конкурс, входящий в план мероприятий долгосрочной программы содействия занятости молодежи, организован министерство труда и социальной защиты РФ в содействии с Министерством просвещения РФ, Национальным агентством развития квалификаций, Агентством стратегических инициатив (АСИ), а также Агентством развития навыков и профессий.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, цель инициативы – выявить и распространить в стране лучшие практики молодёжного трудоустройства. Отбор заявок на участие проходил с 12 сентября по 11 октября. Всего организаторами на оценку было получено 926 практик от 574 участников из 73 регионов страны.

Фото: https://gov-murman.ru