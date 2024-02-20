Кандалакшский комплексный центр отметил 25-летний юбилей

В прошлую пятницу Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения отметил 25-летний юбилей. Уже четверть века коллектив учреждения является источником надежды для тех северян, кто нуждается в защите и поддержке в преодолении различных сложных жизненных ситуаций.

В структуре учреждения успешно функционируют отделения социального обслуживания на дому, служба срочной социальной помощи, отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и отделение реабилитации детей-инвалидов. По итогам 2023 года сотрудниками комплексного центра оказано более 470 тысяч социальных услуг, помощь получили порядка тысячи жителей Кандалакшского района.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, праздничное мероприятие, приуроченное к юбилейной дате, состоялось в детско-юношеском центре «Ровесник» имени С.А. Крыловой. В честь учреждения звучали музыкальные подарки от детских творческих коллективов и слова благодарности от гостей. Также сотрудники Кандалакшского комплексного центра были отмечены благодарственными письмами и грамотами различных уровней. Во время торжественного вручения наград депутаты Мурманской областной Думы Ирина Просоленко и Михаил Павлов поздравили коллектив учреждения.

«У вас очень важная миссия, вы помогаете тем людям, которые находятся в самой сложной жизненной ситуации. Эту работу действительно можно назвать призванием – вы открыты людям сердцем и душой. В этот праздничный день мы желаем вам здоровья, счастья, благополучия и мира!» — отметила Ирина Просоленко.

Фото: https://gov-murman.ru