Кандалакшский морской торговый порт планирует строительство причалов для приёма судов дедвейтом 60–80 тысяч тонн

8 июля ООО «Кандалакшский морской торговый порт», единственный оператор морского терминала в порту Кандалакша, отметил 110-летний юбилей со дня основания.

Основное развитие морской порт Кандалакша получил в 70-е годы прошлого века, когда была построена большая часть причалов.

Как сообщает morport.com, в настоящее время мощности ООО «КМТП» позволяют перерабатывать 1,5 млн тонн грузов в год. Глубоководные причалы и навигационные условия позволяют принимать крупнотоннажные суда типа Handysize/Handymax — сухогрузные балкеры дедвейтом до 45 тысяч тонн. Основной груз, обрабатываемый в порту, каменный уголь. Также осуществляется перевалка минеральных удобрений.

Планами развития ООО «Кандалакшский морской торговый порт» на ближайшую перспективу намечено обновление парка кранового оборудования и строительство новых причалов для приёма судов дедвейтом 60-80 тысяч тонн.