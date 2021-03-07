Кандалакшский район мобилизовал максимум сил на уборку снега

Обильные снегопады, сменившиеся оттепелью и последующими заморозками, прибавили работы коммунальным службам. На этой неделе перед главами всех муниципалитетов Заполярья губернатором Мурманской области Андреем Чибисом была поставлена чёткая задача: обеспечить полную мобилизацию техники и сил для своевременной работы по уборке подведомственных территорий от снега.

Вводить режим повышенной готовности в Кандалакшском районе не пришлось. Однако контроль за состоянием дворов и дорог местного значения на данный момент – одно из приоритетных направлений работы профильных отделов. Проверки того, как производится подсыпка придомовых территорий, очистка кровель и вывоз снега с улиц города проходят ежедневно, включая выходные дни. Специалисты администрации выезжают по разным адресам, актируют замечания и направляют их для устранения исполнителям. Особое внимание уделяется обращениям, поступающим от населения.

Вчера на расчистке проезжих частей и вывозе снега задействовано 10 единиц техники и более 40 человек, которые осуществляют уборку остановок, подходов к пешеходным переходам, тротуары. За последние несколько дней силами дорожных организаций вывезено порядка 1300 кубометров снега. Работа по мониторингу состояния дорог осуществляется во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский».

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями очищены 239 кровель. Для механизированной уборки дворовых территорий привлечено семь единиц техники. Основной объем работ проводится в «ручном» режиме: подсыпку и уборку снега выполняют 129 дворников.

«Весна – одно из самых «жарких» времен года для наших обслуживающих организаций. Главная задача – максимально слаженно организовать текущую работу по уборке снега, синхронизировав эти процессы между всеми службами, задействованными в данном процессе. Основной показатель этой работы – жалобы, поступающие от кандалакшан. На данный момент они не носят массовый характер. Но впереди ещё как минимум два напряженных месяца. Будем внимательно отслеживать ситуацию и дальше, до полного завершения этого переходного периода», - пояснил Михаил Павлов, глава Кандалакшского района.