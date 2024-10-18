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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 13:30

Кандалакшский школьный музей признан лучшим по итогам Всероссийского конкурса «Солдаты Великого Отечества»

Народный музей боевой славы кандалакшской школы №9 стал победителем Всероссийского конкурса музеев «Солдаты Великого Отечества» в номинации «Лучший городской музей».

Участниками конкурса, который ежегодно проводит партия «Единая Россия», стали более 1400 музеев школ, колледжей, вузов, организаций дополнительного образования в 81 регионе страны. На федеральный этап отобрали 158 музеев.

И.о. министра образования и науки Диана Кузнецова вместе с заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Эвелиной Макаровой вручили награду победителям. Директор школы №9 Ирина Вишняускене и руководитель музея боевой славы Ирина Крячкова получили сертификат на 300 тысяч рублей. Средства направят на развитие музея.

«В этом году кандалакшской школе №9 исполняется 60 лет, а музею – 45 лет, причём дата его открытия – 23 октября, одна из самых знаменательных в истории региона. Награду музей получил в преддверии 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Это ещё раз подчёркивает, что образование, воспитание и сохранение исторической памяти – неотделимые друг от друга понятия. При поддержке губернатора Андрея Чибиса музеи созданы в каждой общеобразовательной организации региона, дети проводят экскурсии, рассказывают о подвигах своих земляков. Важность этой работы невозможно переоценить», – отметила на церемонии награждения Диана Кузнецова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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