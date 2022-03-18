Кандалакшский заповедник представили на фестивале «Первозданная Россия»

В Москве состоялся фестиваль дикой природы «Первозданная Россия». В его рамках 13 марта прошёл тематический «День Арктики», на котором рассказали об особенностях охраняемых природных территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.

О первом в мире морском заповеднике – Кандалакшском – гостям фестиваля рассказала Ольга Вейсблюм, заместитель директора заповедника. Особо охраняемая природная территория была создана для сохранения гаги обыкновенной, популяция которой сильно пострадала из-за сбора пуха птицы, считающегося одним из самых теплых природных материалов. 7 сентября 2022 заповеднику исполнится 90 лет.

Фестиваль «Первозданная Россия» – это самая крупная в Европе выставка фотографий нетронутой природы. Посетители экспозиции обратили внимание на снимок, сделанный в Кандалакшском заливе Белого моря. Автор изображения морского зайца – ученый и документалист Надежда Дорофеева – много лет сотрудничает с Кандалакшским заповедником.

«В этом году, объявленном в Мурманской области годом экологически ответственного туризма, эксперты Арктической лаборатории туризма при Комитете по туризму апробируют доступные и подготовленные экомаршруты. Наша цель – бережная интеграция этих маршрутов в туристические программы и расширение линейки регионального турпродукта. Заповедники сегодня – главные партнеры тематического года в регионе. Здорово, что оценить уникальные ландшафты и прекрасных обитателей Кольского полуострова смогли все участники фестиваля дикой природы «Первозданная Россия». Благодарим наших коллег из заповедника – они настоящие амбассадоры Кольского полуострова», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: http://amo-kandalaksha.ru/index.php/news/mainnews/9682-kandalakshskij-zapovednik-predstavili-na-festivale-pervozdannaya-rossiya#gallery1bda2d3b69-4