Кандалакшского 15-летнего изверга на два месяца изолировали от общества

В Кандалакше в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в покушении на убийство малолетнего, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Кандалакши по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Подростку предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство малолетнего, то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по данным следствия, 21 февраля 2020 года несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на улице Новой в Кандалакше, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, обвиняемый, считая, что мальчик мёртв, закопал его в снегу.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время следователями ведётся работа с обвиняемым, потерпевшим, устанавливаются и допрашиваются свидетели совершения противоправного деяния, проводится комплекс следственных действий, направленный на восстановление полной картины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Вчера ⠀Михаил Павлов, глава муниципальных образований Кандалакшский район и г.п. Кандалакша, в социальной сети «ВКонтакте» оставил сообщение: «Только что навестил Лёшу (пострадавшего 11-летнего школьника. – Ред.) и его маму в больнице. Гостинцы привёз. Пообщались. Всё нормально. Парень активный. Гематомы есть, конечно, но идёт на поправку. ⠀Мама тоже уже чувствует себя лучше, спокойнее. С сегодняшнего дня находится в палате с Лёшей круглосуточно, всем необходимым обеспечена. ⠀

Самое главное, жизнь и здоровье Лёши уже вне опасности, а остальное будет сделано своим чередом. Работает полиция, следственный комитет, областная комиссия проверяет работу и органов опеки, и комиссии по делам несовершеннолетних. Уверен, что ситуация будет разобрана до самых мельчайших деталей. Все они будут опубликованы. ⠀

Я передал пожелания от всех нас о скорейшем выздоровлении. Всем вам от Лёши тоже большой привет и: «Спасибо!».