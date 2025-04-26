Кандалакшской спортивной школе олимпийского резерва по санному спорту исполнилось 35 лет

С юбилеем коллектив организации допобразования поздравили региональные парламентарии Евгений Никора, Ирина Просоленко и Михаил Павлов.

— На протяжении всех этих лет школа была кузницей высоких спортивных достижений и славных традиций. Здесь совершили свои первые старты тысячи девчонок и мальчишек Кольского Заполярья. В их числе – победители и призеры соревнований самого высокого уровня, по праву являющиеся гордостью Мурманской области и примером, который вдохновляет юных северян на покорение спортивных вершин, – отметил в своём выступлении вице-спикер Думы, председатель попечительского совета Федерации санного спорта Мурманской области Евгений Никора. – В этом огромная заслуга тренеров-преподавателей спортивной школы – настоящих энтузиастов своего дела, пользующихся заслуженным авторитетом и уважением ребят.

Депутаты поблагодарили тренеров-преподавателей за терпение и помощь каждому воспитаннику в раскрытии своего потенциала, пожелали дальнейших успехов, вручили награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32398/