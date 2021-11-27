Кандидатуру Максима Белова на пост регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей рассмотрят на ближайшем заседании областной Думы
Вчера на заседании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис озвучил итоги голосования Совета по развитию малого и среднего предпринимательства по выбору уполномоченного по защите прав предпринимателей. С перевесом в 22 голоса участники Совета выбрали Максима Белова.
«По итогам голосования кандидатура Максима Белова будет рассмотрена в Мурманской областной Думе, и после прохождения всех соответствующих процедур он сможет приступить к своим обязанностям. У Максима Белова – 26 голосов, у его конкурента – 4. Документы в ближайшее время будут внесены на рассмотрение. Прошу коллег по областной Думе поддержать эту кандидатуру с учётом того, что сами предприниматели оказали ему свою поддержку», – сказал Андрей Чибис.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Максим Белов – коренной мурманчанин, предприниматель, долгое время работавший в сфере авиационной и морской логистики. Имеет большой опыт парламентской работы, был депутатом Мурманского горсовета и областной Думы, в течение нескольких лет возглавлял думский комитет по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Входил в состав комиссии по отбору кандидатов для замещения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.