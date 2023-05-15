Кандидаты от политической партии «Единая Россия» победили на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Мурманска
В областном центре 14 мая прошли дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска. Голосование прошло в спокойной обстановке, на избирательных участках присутствовали наблюдатели, жалоб на организацию выборов и итоги голосования не поступило.
Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, победили кандидаты от политической партии «Единая Россия»:
по двухмандатному избирательному округу №4 – Залесный Александр Валерьевич, Лычкина Любовь Сергеевна;
по двухмандатному избирательному округу № 7 – Верещагина Анна Михайловна;
по двухмандатному избирательному округу № 10 – Сердюк Елена Ивановна;
по двухмандатному избирательному округу № 13 – Найденова Наталья Юрьевна.
Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457239957%2Fwall-206140181_443