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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.22 18:00

Кандидаты стали чаще отказываться от проверок на детекторе лжи, а рекрутеры — чаще сомневаться в целесообразности его использования

За 2 года соискателей, согласных на собеседование под полиграфом, стало меньше, а рекрутеры все чаще считают его применение неоправданным. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 HR-менеджеров и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Число российских компаний, применяющих детектор лжи, остается стабильным: для всех сотрудников его используют в 2% организаций, только для определенных позиций — в 8%. Судя по комментариям, чаще всего речь идёт о должностях, предполагающих материальную ответственность. Не используют полиграф 9 из 10 компаний.

По сравнению с 2020 годом количество работодателей, выступающих против полиграфа, выросло: сегодня 56% работодателей не считают целесообразным применение детектора лжи при приеме на работу. Свою позицию представители компаний, как правило, объясняют сложностью и высокой стоимостью этого метода при недостаточной точности его результатов. По мнению 36% рекрутеров, использование полиграфа оправдано только при закрытии некоторых вакансий, и лишь 3% респондентов считают правильным применять его для всех.

Число соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу за 2 года снизилось и составило 57%. Каждый четвертый россиянин (26%) не согласен на такое тестирование, объясняя это неэтичностью метода. Тех, кто отказывается от применения детектора лжи, больше среди женщин (29% против 24% среди мужчин).

 

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