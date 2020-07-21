Каникулы с пользой

С 1 июля 2020 года на базе образовательных учреждений города организованы временные трудовые места для несовершеннолетних мурманчан. К работе уже приступили 260 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

Для трудоустройства школьники предоставляют необходимые документы, включая медицинскую справку и справку об отсутствии судимости – это обязательное требование в рамках законодательства. В некоторых случаях требуется согласие органов опеки и попечительства.

– Ребята отмечают, что им работа нравится, – прокомментировала депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба. – Каждый день новые задания, в основном по уборке территории. За месяц они заработают порядка 16 тысяч рублей. Всего в летний период 2020 года на базе 61-го образовательного учреждения планируется трудоустроить 600 юных северян.