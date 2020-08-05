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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 08:15

Каникулы с пользой на побережье Чёрного моря

Комитет по образованию администрации  города Мурманска информирует о комплектовании оздоровительных групп детей города Мурманска для отдыха в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на побережье Чёрного моря.

С 16 августа по 5 сентября юные мурманчане смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Медвежонок», расположенном в Геленджикском районе Краснодарского края.

Особое внимание уделено отдыху детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта группа мурманских школьников в период с 15 августа по 4 сентября смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Лазуревый берег», который располагается в Геленджикском районе.

Родителям, желающим организовать отдых и оздоровление своих детей в  черноморских здравницах,  необходимо подать дистанционное заявление. Бланки заявлений и информация о способах подачи заявления в дистанционном режиме размещена в разделе «Отдых и оздоровление» на образовательном портале города Мурманска по адресу: http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/otdih.htm

Также подробную информацию можно получить по телефону  402-665 (комитет по образованию администрации города Мурманска).

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Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
Комментарий к новости:Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде
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