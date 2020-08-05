Каникулы с пользой на побережье Чёрного моря

Комитет по образованию администрации города Мурманска информирует о комплектовании оздоровительных групп детей города Мурманска для отдыха в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях, расположенных на побережье Чёрного моря.

С 16 августа по 5 сентября юные мурманчане смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Медвежонок», расположенном в Геленджикском районе Краснодарского края.

Особое внимание уделено отдыху детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта группа мурманских школьников в период с 15 августа по 4 сентября смогут отдохнуть в оздоровительном лагере «Лазуревый берег», который располагается в Геленджикском районе.

Родителям, желающим организовать отдых и оздоровление своих детей в черноморских здравницах, необходимо подать дистанционное заявление. Бланки заявлений и информация о способах подачи заявления в дистанционном режиме размещена в разделе «Отдых и оздоровление» на образовательном портале города Мурманска по адресу: http://www.edu.murmansk.ru/www/komitet/documents/gosuslugi/otdih.htm

Также подробную информацию можно получить по телефону 402-665 (комитет по образованию администрации города Мурманска).