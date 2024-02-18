Мурманская область. Арктика (16+)18.02.24 11:00
Каникулы: в Мурманске открылись городские оздоровительные лагеря
В областном центре на базе школ №№11, 22, 38, и 53, гимназий №№6 и 8 открылись городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
Во время февральских каникул в них отдохнут 930 школьников. Ребят ждёт насыщенная программа, включающая игры, спортивные соревнования, интересные и познавательные прогулки по заполярной столице.
Как сообщает администрация города Мурманска, стоимость путевки в оздоровительный лагерь составляет 250 рублей. Такая цена поддерживается на протяжении нескольких лет.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26739&page=1
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Последние комментарии
Алина
15.02.24 20:57
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Ирина
15.02.24 10:40
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Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
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