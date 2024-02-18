Каникулы: в Мурманске открылись городские оздоровительные лагеря

В областном центре на базе школ №№11, 22, 38, и 53, гимназий №№6 и 8 открылись городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

Во время февральских каникул в них отдохнут 930 школьников. Ребят ждёт насыщенная программа, включающая игры, спортивные соревнования, интересные и познавательные прогулки по заполярной столице.

Как сообщает администрация города Мурманска, стоимость путевки в оздоровительный лагерь составляет 250 рублей. Такая цена поддерживается на протяжении нескольких лет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26739&page=1