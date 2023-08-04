Каникулы заканчиваются: мурманчане стали искать подработку на 10% чаще

Лидерами по числу желающих найти подработку дополнительно к основному заработку оказались работники сферы науки и образования (62% опрошенных), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%).

Служба исследований hh.ru выяснила, что половина трудящихся местных жителей готова взять подработку дополнительно к постоянной работе, а у каждого десятого в городе уже и так есть две работы. При этом среди работников разных сфер кратно выросла потребность в дополнительном заработке.

Исследование hh.ru показало, что каждый второй опрошенный в Мурманской области (57%) заинтересован в получении подработки в ближайшее время. То есть половина трудящихся респондентов в регионе помимо основной работы испытывают также потребность в дополнительном заработке. Не нуждаются в подработке лишь 32% опрошенных горожан. При этом у 11% соискателей региона подработка уже есть и достаточно длительное время (более 2 лет). За квартал число жителей региона, желающих найти подработку, выросло на 10%.

Лидерами по числу желающих найти подработку дополнительно к основному заработку оказались работники сферы науки и образования (62% опрошенных), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%). При этом ближе к осени у представителей 10 из 21 профессиональной сферы существенно вырос интерес к подработке. Так, существенно выросла потребность в подработке (+10% за лето) у работников медицинской и фармакологической сферы. На 9% вырос интерес к дополнительному заработку и у работников сферы добычи сырья, на 6% - среди работников автобизнеса и общепита, стали на 5% чаще искать подработку и учителя.

В таблице приведены ответы (в зависимости от профсферы в % за август 2023г.) на вопрос: «Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трёх месяцев?».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/