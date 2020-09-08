Канозерские петроглифы стали объектом культурного наследия федерального значения

Комплекс петроглифов, расположенный в Мурманской области, зарегистрирован в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ Министерства культуры Российской Федерации подписан 3 сентября.

Петроглифы – комплекс наскальных рисунков, расположенный на трех Мунских островах: Горелый, Еловый, Каменный и «материковой» скале Одинокая в средней части озера Канозера в Терском районе. Они представляют собой изображения, выбитые на скальных поверхностях твердым орудием – каменным или металлическим – путем выбивания, резания и шлифовки.

На основании типологического сходства с другими памятниками наскального искусства ученые смогли сделать вывод о том, что Канозерские петроглифы датируются 4-2 тысячелетием до нашей эры. На сегодняшний день исследователями задокументировано более 1200 древних наскальных фигур в 18 группах. Среди фигур чаще всего встречаются антропоморфы, зооморфы (лось), ихтиоморфы (белуха), лодки, следы ног и лап. Основной сюжет канозерских петроглифов – гарпунная охота больших лодок на китообразных (вероятнее всего, белух). По своим типологическим признакам все 18 групп петроглифов Канозера составляют единый комплекс изображений.

Как сообщает региональное Министерство культуры, регистрация в реестре объектов культурного наследия федерального значения стала возможной благодаря длительной трудоемкой работе, проделанной специалистами министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея.

Напомним, региональное министерство культуры начало работу по включению Петроглифов Канозера в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.