Капитально отремонтированный Центр культурного развития «Прометей» в Гаджиево – новая точка притяжения для детей и взрослых

26 декабря в рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Андрей Чибис осмотрел капитально отремонтированный Центр культурного развития «Прометей» в Гаджиево. Глава региона прошёл по новым просторным помещениям, пообщался с детьми и преподавателями.

«Когда я приезжал сюда раньше, всегда было грустно, потому что многое не ремонтировалось с советского времени, включая «Прометей» – бывший Дом офицеров. Сегодня мы видим прекрасный современный объект, который нравится всем. Это замечательный новогодний подарок подводникам, защитникам нашей страны и всего мира, тем, кто обеспечивает глобальную безопасность», – отметил Андрей Чибис.

В Центре культурного развития «Прометей» отремонтированы внутренние помещения, особое внимание уделено концертному залу, где установлено современное оборудование. В учреждении функционируют 139 клубных формирований (вокальных, хореографических, прикладного творчества, волонтерских), занимается более двухсот детей.

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева также поздравила жителей Гаджиево с успешным завершением масштабных работ.

«В ходе своего выступления на Международном арктическом форуме Президент России Владимир Путин сообщил о продлении программы реновации ЗАТО. Для населённых пунктов, где служат наши защитники и проживают их семьи, это важнейшее решение. Сегодня мы видим реальные результаты: с 2019 года в ЗАТО и гарнизонах реализовано более 3 тысяч мероприятий на общую сумму 28 млрд рублей. Поручение президента – прямое свидетельство внимания, которое государство уделяет условиям жизни тех, кто защищает арктические рубежи России. До 2030 года в рамках реновации ЗАТО планируется реализовать ещё более ста мероприятий, в том числе в ЗАТО Александровск», – отметила Елена Дягилева.

Напомним, капитальный ремонт Дома офицеров флота стал возможен благодаря программе реновации ЗАТО, инициированной губернатором Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560035/#&gid=1&pid=2