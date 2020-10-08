Капитальные работы на улице Загородной подходят к завершающей стадии

В Мурманске на дороге по улице Загородной начали укладывать верхний слой асфальта. В процессе задействованы 16 человек и 9 единиц техники.

Работы выполняются в рамках реализации на территории города национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На объекте уже выполнена модернизация инженерных сетей и обустройство системы ливневой канализации, уложено тротуарное покрытие. Сейчас рабочие занимаются подготовкой к монтажу светового оборудования. Всего на объекте будет обновлено около 4,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Также запланировано устройство двух лестниц и автомобильной парковки.