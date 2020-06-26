Капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения Р-21 Кола будет завершён осенью

В Мурманской области продолжается капитальный ремонт федеральной трассы Р-21 Кола, важнейшей артерии, которая связывает Санкт-Петербург с Норвегией и обеспечивает полноценную транспортную доступность для жителей и гостей региона.

«Коллеги, понимая важность дороги, максимально усилились и полностью завершат капитальный ремонт уже этой осенью. Работы ведутся в две смены, увеличено количество специализированной дорожной техники до 150 единиц. Всего капитально отремонтировано будет более 32 километров федеральной трассы. Работа ведется очень высокими темпами, поэтому мы просим жителей немного потерпеть, ведь совсем скоро мы сможем ездить по идеальной дороге с максимальным», – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на трассе будет уложено более 130 тысяч тонн асфальта. Как отмечают специалисты, такие объёмы и в такие сроки на территории области делают впервые.

В рамках реализации всех необходимых проектных решений и с учетом интенсивности хода производства работ, на трассе могут происходить затруднения движения. Подрядчик работает большими участками в два-три километра с организацией реверсивного движения для безопасности и удобства автовладельцев. В общей сложности на автомобильной дороге работает более 60 регулировщиков.

ФКУ Упрдор Кола и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области убедительно просят всех водителей особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения на участках капитального ремонта и не игнорировать указания регулировщиков во избежание аварийных ситуаций.