Капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения Р-21 Кола будет завершён осенью
В Мурманской области продолжается капитальный ремонт федеральной трассы Р-21 Кола, важнейшей артерии, которая связывает Санкт-Петербург с Норвегией и обеспечивает полноценную транспортную доступность для жителей и гостей региона.
«Коллеги, понимая важность дороги, максимально усилились и полностью завершат капитальный ремонт уже этой осенью. Работы ведутся в две смены, увеличено количество специализированной дорожной техники до 150 единиц. Всего капитально отремонтировано будет более
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на трассе будет уложено более 130 тысяч тонн асфальта. Как отмечают специалисты, такие объёмы и в такие сроки на территории области делают впервые.
В рамках реализации всех необходимых проектных решений и с учетом интенсивности хода производства работ, на трассе могут происходить затруднения движения. Подрядчик работает большими участками в два-три километра с организацией реверсивного движения для безопасности и удобства автовладельцев. В общей сложности на автомобильной дороге работает более 60 регулировщиков.
ФКУ Упрдор Кола и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области убедительно просят всех водителей особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения на участках капитального ремонта и не игнорировать указания регулировщиков во избежание аварийных ситуаций.