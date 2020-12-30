Капитальный ремонт больницы в Ковдоре успешно завершён

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и министр регионального здравоохранения Дмитрий Панычев посетили филиал Мончегорской районной больницы в Ковдоре. В стационарных отделениях завершился капитальный ремонт. Его начали в июне 2019 года. На обновление хирургического отделения, реанимации и приемного покоя из областного бюджета направили 87,996 млн рублей. На мебель и медицинское оборудование – более 10 млн рублей.

В ближайшее время энергопотребляющие установки главного корпуса присоединят к электрическим сетям. Стоимость договора – 5,9 млн рублей. Для этого проложат кабели и установят новую трансформаторную подстанцию с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВ каждый. Это необходимо для надежной и стабильной работы круглосуточных коек, особенно реанимационного отделения.

В 2020 году в рамках мероприятий по созданию новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи выполнен ремонт помещения для колл-центра в городской поликлинике, закуплено оборудование.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в следующем году в рамках программы модернизации выполнят капитальный ремонт помещений детской поликлиники. Стоимость предстоящего ремонта – более 32 млн рублей.