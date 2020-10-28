Капитальный ремонт больницы в Ковдоре завершится до конца текущего года

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Мурманской области» продолжается капитальный ремонт главного корпуса филиала Мончегорской центральной районной больницы в Ковдоре. Ход работ на объекте проконтролировал первый заместитель министра строительства Мурманской области Юрий Солдатов.

«Приводить в порядок учреждения здравоохранения особенно непросто, поскольку сочетать стройку и лечение пациентов крайне тяжело. Процесс работ в Ковдоре затянулся по независящим от подрядчика причинам – часть помещений для ремонта не предоставлены вовремя. В настоящее время 70% второго этажа больницы закрыты под инфекционное отделение. Тем не менее, качество производимого ремонта хорошее, главный врач доволен. Но подрядчику потребуется вести работы еще около полутора месяцев», – отметил Юрий Солдатов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, к капитальному ремонту здесь приступили 17 июня и должны были закончить к 1 сентября 2020 года. Однако работы были приостановлены в том числе из-за корректировки проекта. Новый срок окончания капительного ремонта объекта – до конца 2020 года. На сегодняшний день уже готовы стропильная система и кровля, смонтирован теплопункт, дизель электростанция и система снабжения медицинскими газами. Сейчас идет прокладка внутренних инженерных сетей и заканчивается ремонт 1, 2 и 3 этажей.