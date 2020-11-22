Капитальный ремонт четырёх домов на улице Самойловой в Мурманске практически завершён

Сразу в четырёх домах на улице Самойловой в Мурманске в 2020 году проходил капитальный ремонт. Качество выполненных работ проверили вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский и генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

В настоящее время из 255 жилых объектов, в которых в 2020 году был запланирован капитальный ремонт, работы выполнены в 206. В том числе в порядок приведены 65 крыш, 6 фундаментов, 30 внутридомовых инженерных сетей, 2 подвала и 35 фасадов, а также заменены в 94 МКД лифты.

«Работы уверенными темпами идут к завершению. За эту неделю закончили 16 крыш, 3 фасада, 1 дом с лифтами, 1 фундамент и 1 подвал. Остальные объекты будут завершены в конце ноября – первой декаде декабря», – подчеркнул Владислав Сандурский.

На улице Самойловой капитальный ремонт прошел в домах №1, 8, 12 и 14. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на фасадах всех четырёх домах были заделаны трещины, восстановлена целостность кирпичной кладки и нанесен новый штукатурный слой с армированной сеткой, позволяющей обеспечить более надёжное сцепление с кирпичной стеной здания и предотвратить отслаивание и последующее обрушение участков покрытия. На крышах двух домов подрядчики утеплили чердачное перекрытие, укрепили стропильную систему, отремонтировали вентиляционные шахты и заменили кровельное покрытие.

«Работы выполнены качественно с применением современных материалов, краски подобраны по опыту культурной столицы Санкт-Петербурга. В следующем сезоне капитальный ремонт на улице Самойловой продолжится. В частности будут приведены в порядок фасады домов №6, 9, 16 и 18. Кроме того, в 2021 году планируется отремонтировать фасад дома №72 по проспекту Ленина и дома №6 по улице Комсомольской – сейчас проекты по этим объектам находятся в разработке проектными организациями, по Ленина №72 уже проходит госэкспертизу», – отметил Федор Денисов.