Капитальный ремонт домов на проспекте Ленина в Мурманске уходит на технический перерыв

Капитальный ремонт не всех многоквартирных домов в центре Мурманска будет завершен в 2022 году. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Всего в этом году в Мурманске планируется провести работы по капитальному ремонту в 202 многоквартирных домах, в том числе 27 фасадов. К сожалению, мы понимаем, что подрядчики на 8 объектах объективно не успеют завершить работы до наступления неблагоприятных погодных условий. Чтобы не нарушать технологию и выполнить капитальный ремонт максимально качественно, было принято решение о технологическом перерыве на всех дворовых фасадах этих домов», – отметила Юлия Барсукова.

В Фонде капитального ремонта подчеркивают, что работы на главных фасадах домов на проспекте Ленина и улице Воровского уже завершены. Подрядчики успели восстановить кирпичную кладку и декоративные элементы, заново оштукатурить и покрасить фасады. Особенно важно, что во время работ домам вернули их исторические цвета.

Что касается дворовых фасадов, то работы по их капитальному ремонту возобновятся в 2023 году при наступлении благоприятных погодных условий, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru