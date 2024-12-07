Капитальный ремонт Дворца культуры в Ковдоре подходит к завершению

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и плана «На Севере – жить» в Ковдоре продолжается капитальный ремонт Дворца культуры. Ход работ на объекте находится на постоянном контроле специалистов министерства строительства Мурманской области.

«На сегодняшний день работы по капитальному ремонту Дворца культуры движутся к завершению. Выполнены работы по прокладке наружных сетей водоснабжения, электроснабжения и отопления. Сейчас строители заканчиваются укладку напольного покрытия в большом зале. В середине декабря ожидается поставка оборудования, отвечающего за безопасность объекта, а также кинооборудования, постановочного освещения, светодиодного экрана и системы звукового обеспечения зрительного зала и сцены. Подрядчик готов незамедлительно приступить к его монтажу», — отметили в региональном Минстрое.

Министерство строительства Мурманской области отмечает, что в рамках капитального ремонта Ковдорского Дворца культуры были приведены в порядок крыша, подвал, лестничные марши, помещения первого и второго этажей, а также смонтирован вентилируемый фасад. Кроме того, были заменены системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения и механическое оборудование сцены. Также установлена современная система пожарной безопасности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/