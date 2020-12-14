Капитальный ремонт дворовой территории завершён замечаний у мурманчан нет

В областном центре продолжается реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев совместно с главой администрации города Евгением Никорой и депутатом Совета депутатов Станиславом Ланиным проверили итоги капитального ремонта дворовой территории домов №3 по улице Капитана Пономарева, №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36 по проспекту Кольский и №6 по Лыжному проезду. Здесь заменено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров. Установлены две детские площадки и новое освещение, а также проведена реконструкция инженерных сетей.

– Двор получился неплохой, – пояснил Андрей Сысоев. – Были, конечно, сложности. Но все их удалось преодолеть. Самой проблемной оказалась поставка опор для освещения. Поставщик их обещал привести, но так этого и не сделал. Тем самым подвёл подрядчика. Хотя деньги за всё получил в полном объёме. Сейчас с ним разбираются правоохранительные органы. Пришлось купить всё ещё раз, но уже у другой компании. Это, конечно же, отразилось на сроках сдачи. Тем не менее, сейчас уже всё сделано.

– Поговорили сегодня с жителями. Спросили, все ли им нравится. Есть ли какие-нибудь замечания, – рассказывает глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Они сказали, что замечаний у них нет и поблагодарили. Подрядчику мы соответственно предъявим штрафные санкции. Понятно, что это не наши проблемы, что его подвёл поставщик. Ну, и в свою очередь, в следующем году будем очень внимательно относиться к контрагентам, к подрядным организациям. В целом, увиденным здесь я доволен.

– Это один из самых больших дворов, отремонтированных в этом году, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Станислав Ланин. – Площадь благоустройства более 15 тысяч квадратных метров, из них 9,5 тысячи - асфальт. Это эквивалентно полноценной дороге. Но во дворе укладывать новый асфальт гораздо сложнее. Мешают припаркованные машины. Очень приятно присутствовать на завершении процесса. Сделано всё очень качественно. Замечаний на сегодняшний день нет.

Также стоит отметить, что по просьбам жителей, была увеличена площадь проезжей части. Это сделано для комфортного автомобильного движения. На данный момент силами управления дорожного хозяйства и комитета по развитию городского хозяйства идет проектирование подходов к детскому саду, который находится в этом дворе.