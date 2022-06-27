Капитальный ремонт фасадов на проспекте Ленина в Мурманске на особом контроле

Строительный сезон в Мурманской области находится в активной стадии. Выполнение строительно-монтажных работ сейчас осуществляется в 310 многоквартирных домах. Об этом генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова 27 июня сообщила губернатору Андрею Чибису в ходе оперативного совещания.

«В 2022 году в 411 многоквартирных домах планируется провести 855 видов работ по капитальному ремонту на общую сумму больше 4,4 млрд рублей. Из них почти половина будет приведена в порядок за счет субсидии из областного бюджета», – отметила Юлия Барсукова.

Генеральный директор подчеркнула, что в 65 многоквартирных домах капитальный ремонт уже завершён. Несмотря на то, что большинство работ идёт в соответствии с графиком, остаются проблемные объекты. Так, в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области попросил обратить Фонд капитального ремонта особое внимание на исторический центр Мурманска.

«Работы должны идти, а я пока не вижу там большого количества рабочих. Жёстко следите за выполнением подрядчиками обязательств. Фасады сложные – это большой объём капитального ремонта, очень важный проект, а уже июль на дворе. Прошу до конца дня доложить мне, что происходит с историческим центром», – отметил Андрей Чибис.

Юлия Барсукова сообщила, что все необходимое для ремонта домов на проспекте Ленина закупили ещё в начале года, и никакой финансовой задолженности перед подрядными организациями нет. Если сроки договоров, будут нарушены, то в отношении компаний последуют ответные меры, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/