Капитальный ремонт фасадов объектов культурного наследия, которыми является большинство многоквартирных домов в центре Мурманска, – задача непростая - Минстрой Мурманской области

Вчера состоялась выездная проверка хода работ по капитальному ремонту фасадов в центре Мурманска первого заместителя министра строительства области Алексея Грачикова и генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Юлии Барсуковой.

«В 2022 году мы выполняем беспрецедентно большой объём работ – капитальный ремонт идет в 416 многоквартирных домах на общую сумму больше 4,7 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие годы. Тем не менее, наша главная задача – выполнить капитальный ремонт фасадов качественно со строгим соблюдением технологических процессов. Именно поэтому было принято решение уйти на технологический перерыв. До наступления неблагоприятных погодных условий подрядчики полностью завершат капитальный ремонт главных фасадов многоквартирных домов на проспекте Ленина и улице Воровского и снимут леса», – отметил Алексей Грачиков.

Фасады этих же «сталинок» со стороны дворов преображение ждёт уже в 2023 году. Как только наступят благоприятные погодные условия, подрядчик выставит леса и приведет в порядок эту часть фасадов.

«Капитальный ремонт фасадов объектов культурного наследия, которыми является большинство многоквартирных домов в центре Мурманска, – задача непростая, поскольку, начиная от проектов и технологии, заканчивая строительными материалами и колористическими решениями, требует прохождения историко-культурной экспертизы и согласования с министерством культуры Мурманской области. Кроме того, подрядная организация должна иметь лицензию на проведение капитального ремонта таких объектов, а их, признаюсь, в регионе не так много», – подчеркнула Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, решение о технологическом перерыве продиктовано исключительно строгими требованиями к качеству работ и заботой об удобстве горожан.