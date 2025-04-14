Капитальный ремонт и строительство в регионе – ключевой блок стратегического плана «На Севере – жить!»

Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Так, были подведены итоги в данной сфере за 2019-2024 гг., а также обозначены планы на 2025 год.

«С 2019 года в Мурманской области построено и капитально отремонтировано 235 социальных объектов. Сейчас в активной стадии находится работа над 77 объектами – их проектируют, строят или реконструируют. Особое внимание мы уделяем образованию. В этом направлении с 2019 года капитально отремонтировано 62 и построено 13 объектов, среди них школы в Печенге и Североморске, детские сады в Мурманске и Алакуртти. Сейчас ведётся работа ещё над 24 объектами. В ближайших планах, в том числе строительство школы в Алакуртти и садов в Печенге, Корзуново, Гаджиево, Килпъявре», – сказал глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что в школах и детских садах проведён не просто ремонт, а созданы современные условия для обучения юных северян.

«Школы и детские сады оснащены новейшим оборудованием. Это – лаборатории, робототехнические комплексы, интерактивные доски, удобные парты и стулья. Благодаря этому дети ощущают себя комфортнее и увереннее в образовательной среде. В текущем году также запланирован серьезный ремонт по школам, особенно в Мурманске», – отметил губернатор.

На данный момент процессы по заключению контрактов находятся в завершающей стадии.

Кроме того, в приоритете регионального правительства – сфера здравоохранения.

«Построено и капитально отремонтировано 31 медицинское учреждение, включая поликлиники, а также амбулатории и ФАПы, потребность в последних закрыта на 100%. Благодаря этому жители даже отдаленных районов получили доступ к качественной медицинской помощи», – сказал Андрей Чибис.

Также в регионе активно развивается модернизация спортивных объектов.

«Для спорта и досуга созданы 14 современных объектов и ещё 33 модернизированы, в их числе физкультурно-спортивные комплексы, спортшколы. А в сфере культуры построено или обновлено 54 учреждения, в том числе Мурманский краеведческий музей. Как я и говорил ранее, в апреле время работы музея было продлено до 20 часов, чтобы северяне, жители региона, гости Кольского Заполярья могли ознакомиться с обновленной экспозицией», – заключил губернатор.

Подробнее о ходе реализации программы доложила и. о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/