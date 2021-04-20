Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома на ул. Володарского в Мурманске начнётся уже в этом году

Министерство строительства Мурманской области сообщило о внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта, согласно которым кровлю многоквартирного дома (МКД) №13 по ул. Володарского начнут ремонтировать уже в этом году.

Ранее общественники передали в региональный Минстрой обращение, поступившее от представителей совета МКД, с просьбой помочь с включением их дома в краткосрочный план. По словам обратившихся в ОНФ мурманчан, все необходимые для этого документы в профильное министерство были предоставлены. Исключение – акт обследования конструктивного элемента, подлежащего капитальному ремонту, для установления степени его износа. Вот только стоимость таких работ, как узнали жильцы, составляет от 70 тысяч рублей. А таких средств у собственников квартир – в основном, пенсионеров – нет.

Представители совета МКД также предоставили копии обращений и жалоб в различные инстанции, собранные за период 2003-2020 гг., фотографии, свидетельствующие о крайне плачевном состоянии кровли.

«Постоянные залития квартир в доме №13 по ул. Володарского привели к образованию в них плесени и грибка, что, разумеется, не способствует комфортному проживанию. В региональном Минстрое с аргументами жильцов согласились. Все необходимые работы планируется завершить в 2022 году», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.