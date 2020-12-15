Капитальный ремонт крыши дома №29 на улице Хибиногорской в Кировске – на личном контроле директора областного Фонда капремонта

Капитальный ремонт крыши дома №29 на улице Хибиногорской в Кировске затянулся и сопровождается протечками. Ситуацию на объекте на личный контроль взял генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

«Многоквартирный дом находится в сложном районе с 6-ым классом снеговой нагрузки. Это не оправдывает подрядчика, который допустил в ходе своей работы протечки. Ремонты всех пострадавших квартир будут выполнены за его счёт», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

По словам подрядчика, выполнить капитальный ремонт кровли дома №29 на улице Хибиногорской помешало временное отсутствие необходимого количества опытных специалистов по монтажу фальцевых кровель. Работы на таких крышах более трудоёмкие чем, например, на кровлях из профлиста. Тем не менее, администрация Кировска отдает предпочтение фальцевым кровлям, чтобы дома в городе были в одном стиле.

Сейчас на Хибиногорской, 29 активно работают 13 квалифицированных специалистов. Подрядчик обещает, что до конца новогодних праздников завершит работы по настилу кровли. Тем не менее, за срыв сроков выполнения работ к подрядчику будут применены штрафные санкции, сообщает региональное Министерство строительства.