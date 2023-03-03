Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мурманской области продолжается в холодное время года

Как отмечают в региональном Министерстве строительства, многие виды работ, в том числе кровельных, можно проводить даже при минусовых температурах.

Так, в Мурманске идёт ремонт крыш домов №13 по улице Ломоносова и №4 по улице Олега Кошевого. В ноябре минувшего года были заключены договоры с подрядными организациями, которые уже обследовали крыши, разработали проектно-сметную документацию и приступили к строительно-монтажным работам.

«Капитальный ремонт крыш данных домов производится «захватками», то есть частями. Такая технология применяется для того, чтобы избежать попадания осадков в квартиры. При этом открытая часть во время проведения работ всегда закрывается специальным материалом», – пояснила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Обе крыши гидроизолируют и утеплят, установят на них новые ограждения и аэраторы. Рабочие также утеплят вентиляционные шахты, заменят люки и двери будок выхода. Ремонт завершится летом этого года.

Фото: https://gov-murman.ru