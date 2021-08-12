Капитальный ремонт музыкальной школы и учреждений спорта в Оленегорске идёт по графику. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков в ходе рабочего визита в муниципалитет.

«В Оленегорске в этом строительном сезоне капитально ремонтируется четыре объекта. И это яркий пример того, как меняются заполярные города в последние годы. Объекты находились в плачевном состоянии и требовали существенных вложений. В первую очередь выполняем работы, направленные на сохранение зданий и их долговечную эксплуатацию», - отметил Алексей Грачиков.

Сейчас в Оленегорске идет масштабное преображение второго корпуса музыкальной школы на улице Энергетиков. По словам директора учреждения Маргариты Кивековской, у здания был затоплен подвал и повреждена кровля. Однако силами подрядчика, который год назад капитально ремонтировал основное здание музыкальной школы, объект постепенно преображается. Сейчас его строительная готовность – 60%. Полностью готова кровля, заменены все окна и двери, завершается облицовка фасада фиброцементными плитами. Продолжаются работы по нанесению декоративной штукатурки, монтажу навесного потолка и благоустройству прилегающей территории.

Также в активной фазе работы по капитальному ремонту внутренних помещений и замене вентиляции и системы электроснабжения спортивной школы «Олимп». Ведётся установка пультов управления, светильников, автоматических выключателей и трансформаторов напряжения, а также прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и демонтаж старой отделки помещений.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Доме физкультуры подрядчик капитально ремонтирует пол. Как подчеркнул глава Оленегорска Олег Самарский, здесь специально подбирали более долговечный материал. Кроме того, у администрации есть планы по капитальному ремонту фасада и фойе комплекса.

В Ледовом дворце выполняются работы по замене вентиляции. Новая система создаст микроклимат, подходящий и для содержания самой ледовой арены, и для комфортного нахождения внутри здания спортсменов и болельщиков.

«Темпы работ по всем объектам хорошие. Пока выполнение всех капитальных ремонтов в Оленегорске в срок опасений не вызывает», - резюмировал и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.