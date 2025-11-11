«Честное повышение»: в Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в годВ Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи
Капитальный ремонт на участке автоподъезда к Териберке км 20 – км 35 полностью завершён

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, продолжаются работы на участке реконструкции км 10 – км 20, готовность объекта составляет 99%. Об этом вчера  на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Как отметил глава региона, дорога на Териберку полностью заасфальтирована, осталось установить часть барьерного ограждения.

«Это безусловно важное событие не только для наших жителей, но и для всех гостей, которые приезжают в Мурманскую область и посещают легендарную, известную уже на весь мир Териберку», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, масштабная реконструкция дороги ведётся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Поддержки федерального финансирования удалось добиться по результатам обращения в правительство России главы региона Андрея Чибиса.

Продолжая тему завершающейся дорожной кампании текущего года, губернатор отметил, что по программе реновации ЗАТО в работе находится 50 объектов - это почти в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Ремонт дорог местного значения по губернаторскому плану «На Севере — Жить!» завершен на 100% - в этом году работа велась на 94 объектах в 14 муниципальных образованиях.

«Сейчас крайне важная задача – вопрос зимнего содержания дорог. Необходимо, чтобы работы выполнялись чётко, без каких-либо сбоев. Прошу Минтранс самым жёстким образом контролировать и реагировать. Знаю, что по любому инциденту еженедельно проводится разбор вместе с дорожниками и с ГИБДД. Прошу крайне внимательно за этим следить», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также призвал всех автовладельцев неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть крайне аккуратными в вождении в наступивших непростых погодных условиях.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550851/?sphrase_id=7165905#&gid=1&pid=11

