Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён

Первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков 10 июня сообщил журналистам, что работы проводит новый подрядчик – контракт с ним был заключён в мае 2022 года.

«Подрядчик приступил к работе на объекте. Естественно, что до первых заморозков должны быть выполнены все «мокрые» работы, которые нецелесообразно проводить в зимний период. Ранее были проведены доработки проектных решений. Новый проект по капитальному ремонту крыши, фасада и подвала данного дома согласован с Министерством культуры, так как это объект культурного наследия», – подчеркнул Алексей Грачиков.

Капитальный ремонт многоквартирного дома №80 на проспекте Ленина начался в 2017 году, когда был заключён первый договор подряда с компанией «РСК». На текущей момент работы, выполненные данной организацией, не приняты комиссией.

В 2018 году после выполнения работ по оштукатуриванию фасадов дома обнаружились существенные дефекты кирпичной кладки стен, а именно их увлажнение и засоление, повлекшие отслоение штукатурного слоя. Это произошло вследствие подтопления подвала грунтовыми водами и перенасыщения влагой кирпичных стен. Чтобы справиться с проблемой, в 2019-2020 годах Фонд капитального ремонта Мурманской области отремонтировал системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

«Сейчас мы находимся в процессе судебных разбирательств с организацией, разработавшей первый проект. Тогда специалисты не учли все особенности дома, из-за чего на фасад пришлось наносить санирующую штукатурку. Теперь её необходимо снять, чтобы продолжить капитальный ремонт. Постараемся устранить все недостатки, допущенные проектировщиком», – сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, новый подрядчик уже завершил монтаж строительных лесов и ограждений, также было получено разрешение на проведение земляных работ.

Планируется, что окончание работ состоится осенью 2022 года. Стоимость капитального ремонта крыши, фасада и подвала по договору составляет свыше 90 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/