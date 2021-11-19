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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 16:30

Капитальный ремонт системы электроснабжения амбулатории в Кильдинстрое выполнит мурманская компания

С мурманской компанией ООО «Гранд Электро» заключён контракт на капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения амбулатории в Кильдинстрое. Организация признана победителем по результатам электронного аукциона, который провёл комитет по конкурентной политике Мурманской области для нужд Кольской центральной районной больницы.

Сумма договора составляет 3,2 млн рублей. Работы будут выполнены на улице Набережной, 9. По условиям заключённого контракта подрядчику необходимо осуществить ряд электромонтажных работ, в том числе установить распределительные щиты, трансформатор тока, счётчики, розетки, выключатели, светильники наружного освещения и физиотерапевтический щит. Кроме того, необходимо установить кабельные лотки лестничного типа и проложить полиэтиленовые трубы, силовые провода и кабели, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

 

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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