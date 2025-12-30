Дети из Мурманской области побывали на Общероссийской Кремлёвской ёлкеСтоимость одного приёма пищи для ребёнка в школах в 2026 году остаётся социально ориентированной
Капитальный ремонт спорткомплекса «Олимпийский» в Североморске завершён: обновлена инфраструктура для спортсменов и военнослужащих Северного флота

За период менее одного года был выполнен значительный объём работ: устройство утепленного вентилируемого фасада площадью более 1200 кв. метров, замена кровельного покрытия на площади свыше 1800 кв. метров, замена оконных блоков и дверных заполнений общей площадью более 280 кв. метров. Полностью заменены инженерные сети водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и система приточно-вытяжной вентиляции.

Во внутренних помещениях произведена облицовка стен, установлены подвесные потолки, смонтированы осветительные приборы и заменены напольные покрытия. При ремонте санузлов и душевых оборудовано специализированное помещение, доступное для маломобильных групп населения. По периметру здания обустроены отмостка и входные группы. Комплекс оснащен современной автоматической пожарной сигнализацией и системой контроля управления доступом. Выполнены работы по благоустройству прилегающей территории, включая организацию парковочной зоны и устройство тротуаров. Входные группы оборудованы для маломобильных граждан, в том числе для участников специальной военной операции.

Как сообщает руководство филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ), на текущий момент строительно-монтажные работы завершены. Ведутся пусконаладочные работы, обеспечивающие безопасную и надёжную эксплуатацию всех инженерных систем.

Спортивный комплекс «Олимпийский» является ключевой площадкой для тренировок воспитанников спортивной школы ЦСКА и семей военнослужащих, его ежедневная посещаемость составляет более 300 человек. В комплексе проводятся занятия по дзюдо, боксу, шейпингу, аэробике, тяжёлой атлетике, пауэрлифтингу и бодибилдингу. Инфраструктура обеспечивает доступность занятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для участников СВО разрабатываются специальные тренировочные программы и формируется отдельный тренерский состав.

Проведенный капитальный ремонт позволит повысить уровень подготовки спортсменов, доступность и качество спортивных услуг для всех категорий граждан.

Напомним, капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Олимпийский», входящего в структуру Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) в ЗАТО г. Североморск, стартовал в январе 2025 года. Работы выполняются подрядной организацией по контракту, заключенному с филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ). Контроль за качеством и сроками выполнения осуществляет жилищно-коммунальная служба №9 (г. Мурманск) филиала.

Спортивный комплекс «Олимпийский» был построен в 1965 году, его общая площадь превышает 1400 кв. метров. Более 60 лет здание эффективно эксплуатировалось, но в связи с изношенностью некоторых элементов конструкций, потребовался капитальный ремонт.

