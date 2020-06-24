Капитальный ремонт тепловых сетей стартовал в ЗАТО г.Североморск

22 июня стартовала ремонтная кампания на тепловых сетях в районе дома №13 по ул. Сивко ЗАТО г.Североморск - от 46-ТЦ до 2 тепловой камеры.

Данный участок тепловой сети находится в эксплуатации с 1976 года, износ его составляет более 90%.

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, только в 2020 году на этом участке произошло несколько аварийных отключений, в результате которых без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались жители 49 многоквартирных домов (с общим количеством жильцов - 8112 человек) и 15 социально значимых объектов.

С целью обеспечения своевременного и надёжного тепло- и водоснабжения комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г.Североморск принято решение о необходимости незамедлительного проведения мероприятий по капитальному ремонту данного участка тепловой сети.

Подача теплоносителя для горячего водоснабжения потребителей Североморска прекращена по адресам: ул. Сафонова, 1; ул. Душенова, 11,13,8/7,8/8,8/9,8/10,8/11; ул. Сивко, 13; ул. Морская, 5,7,9,10,11,12,13; ул. Кирова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; ул. Корабельная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 22a и ул. Гаджиева, 1, 2, 3, 4, 5.

Срок окончания ремонтных работ – 1 сентября этого года.

Как следствие на соответствующем участке автомобильной дороги изменится схема организации дорожного движения, будут введены временные ограничения движения транспортных средств (за исключением специализированных транспортных средств и общественного транспорта).

В период действия ограничений не будет осуществляться остановка общественного транспорта на остановке «Аптека» (при движении со стороны ул. Сивко до Приморской площади).