Капитальный ремонт железнодорожного переезда на станции Комсомольск-Мурманский будет произведён в 2021 году

В течение 2021 года капитальным ремонтом будет обновлён железнодорожный переезд на станции Комсомольск-Мурманский Октябрьской железной дороги.

Данный переезд находится на северном выезде из Мурманска в направлении Североморска, через него пропускается значительный объём автотранспорта, поэтому для обеспечения высокого уровня безопасности его содержанию и оснащению уделяется особое внимание.

В рамках капитального ремонта будет заменён переездной настил и асфальтовое покрытие, нанесена разметка, установлены новые устройства заграждения переезда (УЗП), сообщает пресс-служба ОЖД.