Капитан атомохода «50 лет Победы» предложил устроить «большую арктическую уборку»

В Москве в Общественной палате РФ 5 июля состоялась презентация проекта «Чистая Арктика». В мероприятии приняли участие представители Госкорпорации «Росатом», члены Общественной палаты РФ, представители надзорных органов власти, крупных предприятий и организаций, губернаторы и общественники, руководители добровольческих организаций и капитаны ледоколов.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», идея проекта «Чистая Арктика» принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» Дмитрию Лобусову - в одной из социальных сетей он обратился с предложением устроить большую арктическую уборку.

Инициатива капитана нашла отклик среди экологов и общественников, представителей бизнеса и волонтёров.

«Я надеюсь, общими усилиями мы сможем облагородить этот регион, очистить его от залежей металла, горюче-смазочных материалов, которые копились там десятками лет», - отметил капитан атомного ледокола «50 лет Победы».

Одним из первых этапов проекта станет отбор и обучение добровольцев со всей страны для работы в полярных экспедициях. К уборке территорий подключатся и корпоративные волонтёры.

Фонд «Чистая Арктика» создан для защиты арктической природы от антропогенного и техногенного воздействия. В рамках проекта планируется разработка и реализация комплексной программы ликвидации накопленного вреда. Кроме того, фонд займётся продвижением публичного образа Арктики как уникального природно-туристического кластера в глазах мировой общественности, а также развитием реализующего проекты в арктической зоне бизнеса как социально ответственного.