«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.09.25 08:40

«Капитан Грэй»: творческая встреча с писателем и журналистом Геннадием Майоровым

27 сентября в 13.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится творческая встреча с писателем и журналистом Геннадием Майоровым (г. Орел).

Как сообщает vk.com/murmannauchka, Геннадий Николаевич расскажет о Всероссийском просветительском проекте «Вечный огонь» (или – «Из книги – на экран»), организованным Союзом российских писателей и Военно-историческим обществом, о своих поисках неизвестных подвигов войны, о книгах и фильмах, снятых по этим книгам. О поиске новых форм военно-патриотической работы с молодёжью, о том, как доступным изобразительным языком рассказать ей о далёкой войне и героических поступках их сверстников из далёких сороковых годов, о жутких последствиях любого военного конфликта.

Геннадий Николаевич Майоров – председатель ОРО «Союз российских писателей», лауреат премий имени И.С. Тургенева, Орловского комсомола, журнала «Молодая гвардия», автор 20 книг.

В рамках встречи запланирован показ фильма «Девичья пушка». Мероприятие состоится в рамках литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй».

Вход свободный. (16+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457294233%2F554ec7b5e10bc2369b

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Морские истории-2». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»