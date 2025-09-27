«Капитан Грэй»: творческая встреча с писателем и журналистом Геннадием Майоровым

27 сентября в 13.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится творческая встреча с писателем и журналистом Геннадием Майоровым (г. Орел).

Как сообщает vk.com/murmannauchka, Геннадий Николаевич расскажет о Всероссийском просветительском проекте «Вечный огонь» (или – «Из книги – на экран»), организованным Союзом российских писателей и Военно-историческим обществом, о своих поисках неизвестных подвигов войны, о книгах и фильмах, снятых по этим книгам. О поиске новых форм военно-патриотической работы с молодёжью, о том, как доступным изобразительным языком рассказать ей о далёкой войне и героических поступках их сверстников из далёких сороковых годов, о жутких последствиях любого военного конфликта.

Геннадий Николаевич Майоров – председатель ОРО «Союз российских писателей», лауреат премий имени И.С. Тургенева, Орловского комсомола, журнала «Молодая гвардия», автор 20 книг.

В рамках встречи запланирован показ фильма «Девичья пушка». Мероприятие состоится в рамках литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй».

Вход свободный. (16+)

