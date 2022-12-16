Капитан легендарного научного судна «Академик Мстислав Келдыш» Юрий Горбач: «В Арктике непочатый край работы!»

После заключительной в этом сезоне экспедиции Мурманский морской торговый порт вновь гостеприимно встретил научно-исследовательское судно Центра коллективного пользования научным оборудованием Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук «Научный флот ИО РАН» «Академик Мстислав Келдыш». О том, каким получился 2022 года для флагмана отечественного научного флота рассказал капитан Юрий Николаевич Горбач.

- Практически все лето и осень мы проработали в Арктике. Выйдя из порта приписки Калининграда, мы работали с несколькими экспедициями в Норвежском, Баренцевом, Карском морях. Сейчас планировали дойти до моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, но из-за сложной ледовой обстановки развернулись в проливе Вилькицкого. Сейчас экспедиция закончилась. Научные сотрудники разъезжаются по домам, а мы возвращаемся в родной Калининград, - говорит Юрий Николаевич.

Капитан рассказал, что в течение сезона несколько раз приходили в Мурманск, где происходила смена экспедиций и пополнение судовых запасов. Высоко оценивает возможности порта и работу всех служб.

- Мы с Мурманском много работаем. Проблем никогда не бывает: чётко работает лоцманская служба, заход свободный, есть подготовленные причалы, дисциплинированные швартовщики. Нас принимают прекрасно!

Одни из самых частых вопросов, которые задают капитану «Академика Мстислав Келдыш», касается того времени, когда судно принимало участие в съёмках известного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». О том периоде судовой жизни Юрий Николаевич вспоминает как об обычной работе.

- Да, снимал здесь и Джеймс Кэмерон, и другие режиссёры. Делали художественные и документальные картины. Но дело в том, что в тот момент наше судно долго стояло без работы, на науку тогда выделяли небольшое финансирование, поэтому было сложно. Вот и приходилось работать в различных коммерческих проектах – выживали, как могли. Но в даже в то время у меня на борту всегда было 15-20 учёных, которые параллельно выполняли научные программы. А потом возобновилось нормальное финансирование, и суда Российской академии наук начали активно работать по своему основному предназначению.

Сейчас «Академика Мстислав Келдыш» уже вернулся на Балтику. Там предстоит зимовка, запланировано прохождение ремонта «на класс», а после – вновь отправятся в многомесячный поход.

- Планируем, что в конце мая-начале июня 2023 года отправимся на Север. Вновь придём в Мурманск, будем опять с удовольствием осваивать Арктику. Здесь ещё непочатый край работы!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250491%2Fwall-149919532_2890