Капобследование перед капремонтом

В России планируют изменить систему капитального ремонта домов. Соответствующий законопроект одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В качестве возможного нововведения, как пишут «Известия», упоминается обязательное техобследование домов перед формированием графика работ. Это, по мнению авторов, позволит ремонтировать наиболее изношенные участки и системы в первую очередь, что увеличит срок службы жилья.

Как пояснил член комитета Александр Якубовский, в настоящее время нередко выполняются не необходимые работы, а те, которые выгодно провести в настоящий момент. «Это приводит к тому, что эффективность ремонта, причём на средства собственников жилья, не только низкая, но подчас и полностью отсутствует», — отметил он.

Он пояснил, что предложенная мера поможет проводить работы в той очередности, в которой они необходимы исходя из технического состояния отдельно взятого объекта.

По словам парламентария, законопроект планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.