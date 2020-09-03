Специальная комиссия под руководством заместителя губернатора –министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского с участием представителей Фонда капремонта провела внеочередную масштабную проверку в Мурманске. Проконтролировать ход капитальных ремонтов многоквартирных домов профильным ведомствам поручил губернатор Андрей Чибис на последнем оперативном совещании.

По оценке специалистов, в целом работы идут в графике, задержек в сдаче объектов не намечается. Капитальные ремонты фасадов и крыш будут завершены до зимы.

Особое внимание в ходе инспекции уделено домам в исторической части Мурманска. Средства на приведение их в порядок выделены из регионального бюджета отдельной строкой.

Капремонт фасада на проспекте Ленина, 51 выполнен на 60%. Строители устраняют трещины, укрепляют поверхность стеклотканевой сеткой, восстанавливают кирпичную кладку на отдельных участках и архитектурный облик декоративных элементов.

Аналогичный процент строительной готовности по адресу проспект Ленина, 55, где одновременно работы ведутся и по фасаду, и по ремонту кровли. Кроме нового покрытия на крыше потребовалось усилить деревянные элементы конструкции, отремонтировать и обшить вентиляционные шахты, устроить слуховые окна и кровельные ограждения.

40% составляет строительная готовность фасада ещё одного соседнего дома по адресу проспект Ленина, 53. Договор с подрядной организацией заключён 16 июня, срок окончания работ – не позднее 28 октября 2020 года. Строители уверяют, что успеют в срок.

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов находится на особом контроле в региональном штабе по строительству. В случае необходимости решения будут приниматься оперативно, сообщает Министерство строительства Мурманской области.